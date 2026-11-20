Сергей Разумовский

Полузащитник Руслан Малиновский и защитник Арсений Батагов вернулись к тренировкам "Трабзонспора" после травм. Украинские футболисты работали на занятии команды накануне матча 12-го тура турецкой Суперлиги против "Эюпспора".

Пресс-служба клуба опубликовала кадры с тренировки, на которых можно увидеть обоих игроков. Кадры с занятия доступны на официальной странице "Трабзонспора" в Instagram.

33-летний Малиновский тренируется в общей группе без ограничений. Полузащитник не выходил на поле в официальных матчах с конца августа из-за травмы колена. В конце сентября он перенёс операцию и пропустил 14 последних поединков команды. В текущем сезоне украинец успел провести за "Трабзонспор" четыре матча, сыграв в общей сложности 223 минуты.

Батагов также вышел на тренировочное поле и выполнял упражнения с мячом. В то же время, по данным турецких СМИ, объём нагрузок 24-летнего центрального защитника и его допуск к полноценной работе в общей группе ещё уточняются.

Батагов не играл в официальных встречах с марта 2026 года. Он восстанавливался.після важкої травми коліна та операції, а в жовтні зазнав ушкодження м’яза лівого стегна.

Решение о возможном участии обоих украинцев в следующем матче примет главный тренер Трабзонспора Томас Райс. Матч против Эюпспора состоится 22 ноября, начало – в 18:00 по киевскому времени. После 11 туров чемпионата Турции Трабзонспор занимает второе место, имея в активе 25 очков.