Малиновский вскоре покинет «Аталанту»
Малиновский попал в сферу интересов «Милана»
Также итальянский гранд хочет заполучить еще одного игрока «Аталанты»
17 ноября 14:15
Руслан Малиновский / Фото - football365.comДва лидера «Аталанты» попали на радары действующего чемпиона Италии «Милана». Об этом сообщает MilanLive.
«Россонери» следят за украинским хавбеком Русланом Малиновским и колумбийским форвардом Луисом Муриэлем. Миланцы намерены подписать новых игроков для глубины состава, ведь в последнее время итальянским гранд часто страдает из-за эпидемии травм.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет видеть у себя Малиновского. Также была информация об интересе «Марселя».
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