Малиновскому досталось от итальянской прессы за свою жену

Полузащитник получил низшую оценку среди хавбеков «Аталанты»

Руслан Малиновский с женой Роксаной / Фото: Instagram

Издание Calcio Atalanta подвела промежуточные итоги первой части сезона перед началом чемпионата мира, поскольку Серия А ушла на паузу. Среди всех полузащитников «Аталанты», самая низкая оценка у Руслана Малиновского. Более того, украинцу досталось за свою жену.

«За исключением нескольких матчей, он не создавал острые и опасные моменты. Кроме того, он мог бы лишить нас от светских выходов своей жены Роксаны, которые, конечно, не помогают ему, когда не все идет по его сценарию».

Недавно Малиновский подешевел на 10 миллионов евро. Также известно, что зимой украинец, скорее всего, покинет клуб.