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«Ман Сити» потерял лидера на месяц из-за травмы

Диаш получил травму еще на ЧМ-2022
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 18:28
«Ман Сити» потерял лидера на месяц из-за травмы
Фото: As

«Манчестер Сити» сообщил о травме защитника Рубена Диаша.

Он получил ее еще во время ЧМ-2022. С ней он играл матч 1/4 финала против Марокко.

Сайт «горожан» сообщает, что игрок выбыл из игры на месяц. Он будет готов к матчам против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

А вот игры с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в АПЛ он пропустит.

На счету Диаша в нынешнем сезоне 11 матчей в АПЛ и одни гол.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Сити Рубен Диаш

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