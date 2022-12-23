Клопп раскритиковал судейство после матча с «Манчестер Сити»
«Ман Сити» потерял лидера на месяц из-за травмы
Диаш получил травму еще на ЧМ-2022
23 декабря 18:28
Фото: As
«Манчестер Сити» сообщил о травме защитника Рубена Диаша.
Он получил ее еще во время ЧМ-2022. С ней он играл матч 1/4 финала против Марокко.
Сайт «горожан» сообщает, что игрок выбыл из игры на месяц. Он будет готов к матчам против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
А вот игры с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в АПЛ он пропустит.
На счету Диаша в нынешнем сезоне 11 матчей в АПЛ и одни гол.
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