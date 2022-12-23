«Ман Сити» потерял лидера на месяц из-за травмы

Диаш получил травму еще на ЧМ-2022

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«Манчестер Сити» сообщил о травме защитника Рубена Диаша.

Он получил ее еще во время ЧМ-2022. С ней он играл матч 1/4 финала против Марокко.

Сайт «горожан» сообщает, что игрок выбыл из игры на месяц. Он будет готов к матчам против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

А вот игры с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в АПЛ он пропустит.

На счету Диаша в нынешнем сезоне 11 матчей в АПЛ и одни гол.