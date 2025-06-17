Ман Сити, Реал, Ювентус и обидчик Динамо. Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира с 18 июня?
Расписание трансляций игрового дня турнира под эгидой ФИФА
около 3 часов назад
В каждом матче Клубного чемпионата мира-2025 с среды, 18 июня, примет участие по одному известному европейскому клубу.
Игровой день начнется встречей Манчестер Сити с марокканским Видадом в группе G. Уже ночью по европейскому времени в турнире также стартует другой фаворит квартета туринский Ювентус. Противником «бьянконери» станут бывшие подопечные Сергея Реброва из Аль-Айна.
19:00 | Манчестер Сити – Видад. Прямая трансляция
04:00 | Аль-Айн – Ювентус. Прямая трансляция
В группе H начнет борьбу мадридский Реал украинца Андрея Лунина. Противником «сливочных» станет бывший клуб Неймара Аль-Хиляль, который также претендует на выход из квартета. Ночью мексиканская Пачука сыграет с австрийским РБ Зальцбургом, который в прошлом сезоне не пустил киевское Динамо в Лигу чемпионов.
22:00 | Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Прямая трансляция
01:00 | Пачука – Зальцбург. Прямая трансляция
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