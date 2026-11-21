Павел Василенко

Манчестер Сити сыграл вничью с Фулхэмом (1:1) в домашнем матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2026/27. Гости открыли счет на 16-й минуте: Родриго Мунис переиграл Джанлуиджи Доннарумму и заставил замолчать трибуны «Этихад».

В конце первого тайма Фулхэм имел возможность удвоить преимущество, тогда как лучший шанс хозяев сравнять счет упустил Эрлинг Холанд, который с выгодной позиции пробил выше перекладины.

На 57-й минуте «Манчестер Сити» все же восстановил равновесие. После подачи углового защита гостей лишь частично выбила мяч, и Эллиот Андерсон точным низким ударом из пределов штрафной поразил ворота. Это был его первый гол за манчестерцев в Премьер-лиге.

До финального свистка хозяева владели инициативой, но вырвать победу не смогли. Таким образом, Фулхэм продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей и прервал серию из десяти подряд поражений от Манчестер Сити.

Отметим, что «горожане» не одержали ни одной победы в последних четырех турах чемпионата Англии.

АПЛ, 11-й тур

Манчестер Сити – Фулхэм – 1:1

Голы: Андерсон, 57 – Мунис, 16.