Манчестер Юнайтед подтвердил подписание камерунского флангового нападающего Брайана Мбеумо. 25-летний футболист перешёл в клуб из Брентфорда за 75 миллионов евро и подписал контракт на пять лет.

Мбеумо согласился на переход ещё в июне, а сегодня клуб официально представил его в своих соцсетях. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в составе Брентфорда в АПЛ, где забил 20 голов и сделал 8 результативных передач.

Форвард выступал за Брентфорд с 2019 года после перехода из французского Труа.

Напомним, Манчестер Юнайтед завершил прошлый сезон АПЛ на 15-м месте с 42 очками, дошёл до финала Лиги Европы, но не квалифицировался в еврокубки. С зимы 2024 года главным тренером манкунианцев является португалец Рубен Аморим.