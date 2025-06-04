Манчестер Юнайтед планирует убедить Лунина сменить Мадрид на АПЛ.

Манчестер Юнайтед недоволен игрой голкипера Андре Онаны и готов рассмотреть предложения по камерунскому голкиперу, сообщает TeamTalk.

МЮ на вырученные средства за Онану попытается договориться с Реалом о трансфере Андрея Лунина.

Вратарь сборной Украины выразил готовность остаться на следующий сезон в Мадриде. Реал, в свою очередь, не против отпустить Андрея за хорошую компенсацию.

В прошлом сезоне 2024/25 Лунин провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей. В шести играх ему удалось сохранить ворота сухими.

Ранее сообщалось, что Алонсо определился с ценой, за которую продаст Лунина.