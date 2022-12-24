«Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в борьбе за звезду ЧМ-2022
«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с Фредом, Рэшфордом и еще двумя игроками
У них была опция автоматического продления
14:07
Фото: MU
«Манчестер Юнайтед» продлила контракты с четырьмя игроками.
Речь идет о защитниках Диогу Далоте и Люке Шоу, а также хавбеке Фреде и форварда Маркусе Рэшфорде. Информацию подтвердил тренер Эрик тен Хаг пресс-службе клуба.
«Да, я могу это подтвердить. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки вносят огромный вклад».
У всех игроков была опция автоматического продления контрактов на год.
Также МЮ проведет переговоры с Давидом Де Хеа.
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