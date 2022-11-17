Мане пропустит первые игры ЧМ-2022 сборной Сенегала в группе
Мане не примет участие в ЧМ-2022. Лидер Сенегала не сможет восстановиться в срок
Турнир в Катаре не досчитается еще одной звезды мирового футбола
17 ноября 21:40
Садио Мане / Фото - Getty ImagesАтакующий полузащитник «Баварии» Садио Мане не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.
Несмотря на включение вингера мюнхенцев в заявку сборной Сенегала, ему не удастся восстановиться после повреждения правой малоберцовой кости в срок.
Отметим, что ЧМ-2022 стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Сенегала сыграет в квартете А с Нидерландами, Катаром и Эквадором.
Мане получил травму в матче за «Баварию» против «Вердера» (6:1) 8 ноября.
Ранее сообщалось, что Мане не сыграет в первых двух матчах команды на ЧМ-2022.
Комментарии 0