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Мане рискует пропустить не только ЧМ, а и матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Травма сенегальца оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 01:11
Мане рискует пропустить не только ЧМ, а и матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
Садио Мане / Фото: Sky Sports

Вингер «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Во время хирургического вмешательства к малоберцовой кости футболиста прикрепили сухожилие. В скором времени начнется реабилитация.

Клуб не называет сроков восстановления. Однако, по информации Bild, они могут составить до трех месяцев. Таким образом, вингер рискует пропустить не только чемпионат мира, а и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, Мане получил травму в игре против «Вердера».

Сергей Стаднюк
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Теги

Садио Мане сборная Сенегала (футбол) Бавария ПСЖ

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