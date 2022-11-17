Мане рискует пропустить не только ЧМ, а и матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Травма сенегальца оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось

Садио Мане / Фото: Sky Sports

Вингер «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Во время хирургического вмешательства к малоберцовой кости футболиста прикрепили сухожилие. В скором времени начнется реабилитация.

Клуб не называет сроков восстановления. Однако, по информации Bild, они могут составить до трех месяцев. Таким образом, вингер рискует пропустить не только чемпионат мира, а и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, Мане получил травму в игре против «Вердера».