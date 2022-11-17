Мане не примет участие в ЧМ-2022. Лидер Сенегала не сможет восстановиться в срок
Мане рискует пропустить не только ЧМ, а и матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
Травма сенегальца оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось
18 ноября 01:11
Садио Мане / Фото: Sky Sports
Вингер «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.
Во время хирургического вмешательства к малоберцовой кости футболиста прикрепили сухожилие. В скором времени начнется реабилитация.
Клуб не называет сроков восстановления. Однако, по информации Bild, они могут составить до трех месяцев. Таким образом, вингер рискует пропустить не только чемпионат мира, а и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Напомним, Мане получил травму в игре против «Вердера».
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