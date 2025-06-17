Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска выразил свое мнение об атмосфере на матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира против Лос-Анджелеса. Поединок состоялся на арене Мерседес-Бенц в Атланте, которая вмещает более 70 тысяч болельщиков, однако игру посетили только 22 137 зрителей.

По словам Марески, такая ситуация была заметной:

Атмосфера действительно получилась немного странной. Стадион был полупустым, и это ощущалось. Но мы профессионалы. Мы должны уметь адаптироваться к любым условиям, независимо от того, сколько людей на трибунах. Играть нужно одинаково — при аншлаге или при полупустом стадионе.

Несмотря на прохладную поддержку с трибун, Челси одержал уверенную победу со счетом 2:0, сделав первый шаг к выходу в плей-офф турнира.