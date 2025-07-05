Наставник Челси Энцо Мареска высказался по поводу итогов победного поединка четвертьфинала Клубного чемпионата мира-2025, в котором его команда обыграла Палмейрас со счетом 2:1.

«Мы очень счастливы. Это замечательный день. Полуфинал Клубного чемпионата мира — лучшие клубы мира — и мы там. Вероятно, для нас это был идеальный вечер, потому что мы победили, а Эстеван забил гол, поэтому для нас это было очень хорошо.

Вы видите, что он огромный талант, это фантастический игрок. Единственное, что теперь, когда вы приезжаете из Южной Америки или из другой части мира в Европу, нужно адаптироваться. Мы поможем ему. У нас нет никаких сомнений, поскольку он качественный и станет важным игроком для Челси.

Первый тайм был очень хорош, и мы хорошо его завершили, но первые 15-20 минут второго тайма нам пришлось нелегко. Но это нормально. На этом этапе сезона уровень энергии у команд Южной Америки несколько отличается от нашего. В целом мы справились очень хорошо», — приводит слова Маэски пресс-служба клуба.