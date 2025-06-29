Наставник лондонского Челси Энцо Мареска дал комментарий журналистам после уверенной победы своей команды над Бенфикой со счётом 4:1 в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года.

«Я очень рад, потому что мы вошли в восьмерку лучших команд этого потрясающего турнира. Как я уже говорил, за первые 85 минут мы не позволили сопернику ничего создать и сами имели достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Команда сыграла очень хорошо. Это был один из наших лучших выступлений за последние две недели или даже месяц.

Матч шёл отлично до 85-й минуты, но затем произошёл двухчасовой перерыв, и это уже была совсем другая игра. Ритм нарушился. Два часа в подтрибунном помещении, в ожидании. Мы пытались выйти и продолжить в том же духе, но это было очень сложно. Не случайно, что за 85 минут мы не дали им ничего, а потом, за какие-то пять минут после возобновления, у них начали появляться моменты.

Это просто насмешка над футболом. Это уже совсем другая игра, если её прерывают на два часа. Я понимаю, что пауза была из соображений безопасности, но если существует такой риск, Шарлотт, возможно, не самое подходящее место для проведения такого футбольного матча.

Они забили, потому что им нужно было отыгрываться. Мы ушли внутрь стадиона, вели в счёте, а когда вернулись на поле – ментальность уже была иной. Это действительно было трудно».