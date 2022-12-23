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Марез: «Заслуженно победили «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка лиги
23 декабря 11:11
Рияд Марез / Фото: Getty Images
Вингер Манчестер Сити Рияд Марез прокомментировал победу своей команды над Ливерпулем в 1/8 финала Кубка английской лиги. Его цитирует ВВС.
Всегда здорово забить и помочь команде выиграть. Мы были очень хороши в целом и заслуженно победили. Все вернулись с хорошим настроем. Начинать с такого соперника тяжело.
Мы прошли Челси и Ливерпуль, так что посмотрим, что будет дальше. Мы будем идти от матча к матчу и пока сосредоточимся на игре в АПЛ
Уже известен соперник Манчестер Сити в четвертьфинале Кубка лиги.
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