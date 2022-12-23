Марез: «Заслуженно победили «Ливерпуль»

Рияд Марез / Фото: Getty Images

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез прокомментировал победу своей команды над Ливерпулем в 1/8 финала Кубка английской лиги. Его цитирует ВВС.

Мы прошли Челси и Ливерпуль, так что посмотрим, что будет дальше. Мы будем идти от матча к матчу и пока сосредоточимся на игре в АПЛ