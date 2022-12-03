Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, какая команда разочаровала его по итогам группового этапа чемпионата мира-2022.

Жаль, потому что убежден, что подопечные Александра Петракова не были бы чужими на празднике футбола в Катаре. Более того, как по мне именно нынешняя сборная, в которой немало молодых, талантливых исполнителей, самая сильная за годы независимой Украины.