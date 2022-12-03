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Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса

Британская команда разочаровала экс-тренера «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
20:22
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, какая команда разочаровала его по итогам группового этапа чемпионата мира-2022.

Разочаровали футболисты Уэльса и очень досадно, что именно на них споткнулись в поединке плей-офф украинцы.

Жаль, потому что убежден, что подопечные Александра Петракова не были бы чужими на празднике футбола в Катаре. Более того, как по мне именно нынешняя сборная, в которой немало молодых, талантливых исполнителей, самая сильная за годы независимой Украины.

Ранее лидер сборной Уэльса Гарет Бейл прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Мирон Маркевич сборная Уэльса (футбол)

Комментарии 1

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3 декабря 2022г. 20:45
Этот старпер.за сборные отвечает, он правильно говорит, что наша сборная выступила бы не хуже Уэльса, но и не лучше.
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