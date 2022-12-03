Защитник Уругвая после вылета из ЧМ-2022 ударил директора FIFA и угрожал арбитру
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Британская команда разочаровала экс-тренера «сине-желтых»
20:22
Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, какая команда разочаровала его по итогам группового этапа чемпионата мира-2022.
Разочаровали футболисты Уэльса и очень досадно, что именно на них споткнулись в поединке плей-офф украинцы.
Жаль, потому что убежден, что подопечные Александра Петракова не были бы чужими на празднике футбола в Катаре. Более того, как по мне именно нынешняя сборная, в которой немало молодых, талантливых исполнителей, самая сильная за годы независимой Украины.
Ранее лидер сборной Уэльса Гарет Бейл прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.