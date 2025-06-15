Маркевич объяснил, почему Мельгоша не используется в паре с Батаговым чемпиона Украины.
Рядом с лидером обороны играет футболист, который выступал за Колос, а не Динамо
около 2 часов назад
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич перед матчем второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) Финляндия – Украина оценил игру «сине-желтых» в встрече первого тура против Дании (2:3).
Козик провёл нормальный матч. Возможно, где-то были ошибки в передачах, но против своего игрока – 24-миллионного Конрада Гардера из Спортинга – он сыграл очень умело, выключил его из игры, а потом этого звездного нападающего датчан вообще заменили во втором тайме.
Роман в целом выглядел неплохо. Почему его заменили? Видимо, из-за жёлтой карточки, которую он получил в конце первого тайма.
Пара Батагов – Михавко? Думаю, Мельгоса их и не выпустил в паре в стартовом составе именно потому, что они оба левоногие защитники. Нужно, чтобы в центре обороны играли правоногий и левоногий защитник. Когда в паре действуют два игрока с рабочей левой ногой, могут быть проблемы. Это действительно влияет на игровые нюансы, которые могут казаться незаметными, – заявил Маркевич в интервью «Украинскому футболу».
Вторую игру «сине-желтых» на молодежном Евро-2025 можно посмотреть уже сегодня, 15 июня. Прямая трансляция матча Финляндия – Украина. Начало – в 19:00 по Киеву.
Также Маркевич после шокирующего поражения молодежной сборной Украины заявил, что для выхода из группы на Евро-2025 можно ничего не менять.
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