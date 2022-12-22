Маркевич порадовался за экс-подопечного, который выиграл чемпионат мира-2022

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от того, что его бывший подопечный в «Металлисте» Алехандро Гомес выиграл чемпионат мира-2022.

К тому же Гомес был довольно замкнутым человеком и, как говорится, своим в «Металлисте» так и не стал. Впрочем, то, что аргентинец серьезный исполнитель, я убедился в феврале 2014 года на престижном турнире в Израиле, где Гомес в одном из матчей практически в одиночку обыграл российский «Зенит».

К сожалению, ситуация сложилась так, что вскоре я вынужден был покинуть «Металлист», не задержался в Харькове надолго и Гомес, которого выгодно продали в итальянскую «Аталанту». Конечно, я очень рад, что 34-летний Алехандро уже на финише своей продолжительной карьеры завоевал главный титул в своей жизни. Прекрасный пример для подражания.