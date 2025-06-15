Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил игру команды U-21 в матче первого тура группового этапа молодёжного Евро-2025 против Дании (2:3) и поделился ожиданиями от второй игры с Финляндией.

Нам немного не хватило удачи на самом деле. Мы забили второй мяч и сразу же пропустили, причем в наши ворота залетел очень курьезный гол. Справедливым был бы ничейный результат, но, к сожалению, мы проиграли. Я могу сказать, что мне понравилась игра нашей молодежки. Жаль, что немного не хватило для победы или хотя бы ничьей.

Во время первого пропущенного гола там здорово сыграл нападающий Дании Клеман Бишофф, уверенно разобрался. Второй пропущенный – это больше несчастный случай, рикошет. Но, к сожалению, очень много наших игроков было в штрафной площади во время удара. Нещерет плохо видел момент удара… Надо было выдавливать защитников вперед, а мы уже сели в оборону, пытались сыграть на сохранение счета, поэтому такой нелогичный мяч и залетел.

Третий гол? Это я даже не знаю, как комментировать… Не могу сказать, что кто-то не старался или не доработал. Это тренерскому штабу сборной надо сейчас садиться, смотреть повторы и анализировать игру, ошибки.

Если мы будем играть в следующих матчах с таким же желанием и самоотдачей, то шансы на выход из группы у нас есть. Правда, я не до конца понимаю уровень молодежной сборной Финляндии, а вот голландцы – всегда серьезный соперник на таких турнирах.

Нужно, чтобы наши игроки отошли от этого матча, восстановились после игры. Также команду должны усилить футболисты, которые сегодня не играли с первых минут – Ярмолюк, Михавко, Велетень. Но тренерам виднее, кто должен играть, – заявил Маркевич в интервью «Украинскому футболу».