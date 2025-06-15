Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил кадровую ситуацию команды U-21 и некоторые решения штаба наставника Унаи Мельгосы в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2025 против Дании (2:3).

Очередько провёл отличный матч, отдал две результативные передачи, выглядел очень уверенно. Не знаю, почему он не играет в Шахтёре. Мне это непонятно. Чем он не замена Судакову? Бражко мне тоже понравился, он начал оживать, много борьбы выиграл, через него шла игра.

Рубчинский как замена Ярмолюку? Это футболисты чуть разных уровней. Ярмолюк — основной игрок Брентфорда и уже футболист национальной сборной Украины. Не знаю, насколько серьёзное повреждение он имел, что его выпустили лишь на замену, но уж как есть. Ярмолюк — игрок для первой сборной. Так же, я считаю, что для национальной команды уже подходят Очередько, Бражко, Батаго. Нужно обратить на них внимание.

От Ваната я ожидал большего. Ведь он лучший бомбардир чемпионата. Я ждал, что Ванат сыграет лучше, будет острее. У него был момент отличиться, но он его не реализовал.

Наши фланговые защитники старались играть в атаке, но нужно завершение. Вот именно этого и не хватало. В общем, команда старалась, хочу её похвалить за эту игру. Если в следующем матче Украина будет с такой же самоотдачей играть, то есть шансы пройти дальше.

Замена Романа на Вьюнника с перемещением Брагары в защиту? Я не понимаю, чем руководствовался тренерский штаб. Что там с Крупским вообще? Он же вроде после травмы уже был на замене… Это решение Мельгосы меня удивило. Как показали дальнейшие события, его нельзя назвать удачным.

Мышечные проблемы Волошина и Брагары? Даже не знаю. Это нужно быть внутри процесса, чтобы назвать точную причину. Возможно, это как раз следствие полной самоотдачи игроков, что они не жалели себя в беговой работе. Сейчас самое главное — это восстановиться после этой игры, — заявил Маркевич в интервью «Украинскому футболу».