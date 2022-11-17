Марлос не прижился в новом клубе после «Шахтера» и покинет его зимой
Марлос может переехать в ОАЭ
Правда не в команду Реброва
Фото: Globo
Полузащитник Марлос ищет варианты для продолжения карьеры.
Накануне, игрок покинул «Атлетико Паранаэнсе» с которым не продлил контракт. Он интересен другим клубам.
На него претендуют клубы из ОАЭ «Аль-Наср» и «Хорфаккан». Они уже сделали предложение футболисту, сообщает Goal.com.
Сам Марлос не хочет покидать Бразилию и, вероятно, будет искать клуб на родине.
За «Атлетико» он играл с февраля проведя 14 матчей, забив три мяча и сделав два ассиста.
Комментарии 0