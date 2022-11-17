Марлос может переехать в ОАЭ

Правда не в команду Реброва

Фото: Globo

Полузащитник Марлос ищет варианты для продолжения карьеры.

Накануне, игрок покинул «Атлетико Паранаэнсе» с которым не продлил контракт. Он интересен другим клубам.

На него претендуют клубы из ОАЭ «Аль-Наср» и «Хорфаккан». Они уже сделали предложение футболисту, сообщает Goal.com.

Сам Марлос не хочет покидать Бразилию и, вероятно, будет искать клуб на родине.

За «Атлетико» он играл с февраля проведя 14 матчей, забив три мяча и сделав два ассиста.