Павел Василенко

Президент Марокканской федерации футбола Фузи Лекджа подтвердил намерение добиться проведения финала чемпионата мира 2030 года в Марокко. Это произошло через несколько недель после того, как ФИФА опровергла информацию о якобы уже определённом стадионе для решающего матча.

Мундиаль-2030 совместно организуют Испания, Португалия и Марокко. Лекджа, который также является министром, сейчас проводит предвыборную кампанию накануне парламентских выборов в Марокко 23 сентября. Ранее он заявил, что провинция Бенслиман будет иметь честь принять финал ЧМ-2030, однако затем отказался от этих слов.

«Мы никогда не говорили о финале, мы соблюдаем процессы, мы уважаем процедуры и правила», – объяснил Лекджа.

В то же время функционер подчеркнул, что Марокко представляет Африку в совместной заявке с европейскими партнёрами. По его словам, страны не конкурируют друг с другом, а работают в логике взаимодействия и взаимодополняемости.

«Мы всегда будем защищать права Африки и Королевства Марокко, которые, на мой взгляд, имеют право организовать финал чемпионата мира во второй раз в истории за столетие», – заявил он.

Лекджа является сторонником Джанни Инфантино и планирует продолжать лоббировать интересы Марокко. В следующем марте в Рабате состоится Конгресс ФИФА. Некоторые наблюдатели считают, что после возможного переизбрания Инфантино может объявить о проведении второго финала ЧМ на африканской земле после мундиаля-2010 в ЮАР.