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Мартинес – о Куртуа: «Это первый вратарь, который сыграл столь значительную роль в выигрыше Лиги чемпионов»
Тренер Бельгии уверен, что голкипер может выиграть Золотой мяч
17 ноября 11:53
Фото: marca
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что Тибо Куртуа еще может выиграть «Золотой мяч».
«Куртуа стал еще лучше, чем в 2018 году. Это первый вратарь, которого помню, чтобы сыграл столь значительную роль в выигрыше Лиги чемпионов. В футболе все разные, когда дело доходит до оценки полевых игроков по сравнению с вратарями, но, на мой взгляд, Тибо заслуживал «Золотого мяча». Этого не было с 70-х годов, но уровень результатов Куртуа в Лиге чемпионов сделал его достойным награды».
Сейчас вершина его карьеры?
«Мы всегда видели, какой он. В 2018 году он стал лучшим на ЧМ, а перед этим пережил очень тяжелые моменты в «Реале». Здесь он показал свой уровень зрелости. Он никогда не мирился с поражением и хотел очень много работать. Мы очень гордимся им в Бельгии, он намерен ознаменовать эпоху. Это очень изменит способ подготовки молодых бельгийских вратарей в будущем».
Отметим, что Куртуа пропустил во всех матчах Ла Лиги в начале сезона.
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