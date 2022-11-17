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Мартинес – о Куртуа: «Это первый вратарь, который сыграл столь значительную роль в выигрыше Лиги чемпионов»

Тренер Бельгии уверен, что голкипер может выиграть Золотой мяч
Футбол Примерa (Испания)
17 ноября 11:53
Мартинес – о Куртуа: «Это первый вратарь, который сыграл столь значительную роль в выигрыше Лиги чемпионов»
Фото: marca

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что Тибо Куртуа еще может выиграть «Золотой мяч».

«Куртуа стал еще лучше, чем в 2018 году. Это первый вратарь, которого помню, чтобы сыграл столь значительную роль в выигрыше Лиги чемпионов. В футболе все разные, когда дело доходит до оценки полевых игроков по сравнению с вратарями, но, на мой взгляд, Тибо заслуживал «Золотого мяча». Этого не было с 70-х годов, но уровень результатов Куртуа в Лиге чемпионов сделал его достойным награды».

Сейчас вершина его карьеры?

«Мы всегда видели, какой он. В 2018 году он стал лучшим на ЧМ, а перед этим пережил очень тяжелые моменты в «Реале». Здесь он показал свой уровень зрелости. Он никогда не мирился с поражением и хотел очень много работать. Мы очень гордимся им в Бельгии, он намерен ознаменовать эпоху. Это очень изменит способ подготовки молодых бельгийских вратарей в будущем».

Отметим, что Куртуа пропустил во всех матчах Ла Лиги в начале сезона.

Андрей Усмонов
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Тибо Куртуа Роберто Мартинес

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