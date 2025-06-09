Мартинес — о триумфе Португалии в Лиге наций: «Горжусь этим результатом»

В финале красно-зеленые обыграли Испанию в серии пенальти

около 1 часа назад

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Наставник национальной сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды в финале Лиги наций УЕФА над сборной Испании.

— Я горжусь этим результатом. Важно не просто хорошо играть, но и побеждать. Мы продемонстрировали характер, ведь дважды отыгрывались по ходу встречи. Мастерство игроков и их качества стали ключевыми факторами нашего успеха, — отметил Мартинес в комментарии пресс-службе УЕФА.

Финальный поединок завершился боевой ничьей — 2:2, а в серии пенальти победу одержали португальцы — 5:3. Этот титул стал очередным достижением золотого поколения португальского футбола.

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