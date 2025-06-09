Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отметил, что развитие команды под его руководством привело к победе в финале Лиги наций против Испании (2:2; 5:3 – пен.). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы смогли расти по ходу игры, и я считаю, что мы заслужили победу в Лиге наций. Важно иметь больше, чем 11 игроков, так как это был физически трудный матч. Мы не могли просто пытаться отобрать мяч, не понимая как, и открывать пространства для Испании. Постепенно мы показали, что имеем четкое видение, как создавать опасность и забивать. Игроки, которые вышли на замену, внесли свой вклад в итоговый результат.

Когда ты работаешь более 30 матчей, начинаешь видеть уверенность, стойкость, доверие и качество. Качество в сочетании с этими ценностями помогает завоевывать трофеи. У нас не просто команда – у нас 16–17 игроков одного уровня, и как тренер я имею много вариантов и могу менять концепции. Это уже другая команда, чем вначале: у нас больше характера и уверенности.

Самое важное – это команда и ее ежедневная преданность делу. Также капитан имеет огромное значение. Игрок с его опытом является определяющим для наших ценностей и характера. Испания дважды выходила вперед, но капитан имел опыт, мы воспользовались этим и его силой – и показали, что готовы к победе.