Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано поделился своими ожиданиями от будущего поединка против ПСЖ в рамках плей-офф клубного чемпионата мира. Аргентинский специалист уверен, что его команда способна побороться за победу.

«На бумаге, со всем уважением – мы аутсайдеры. Но это не значит, что мы уже выбыли. Мы тяжело пробились на эту стадию, команда заслужила этот шанс. Мы играем против одного из лучших клубов мира – и надеемся, что у нас будет возможность пройти дальше.

Это не самый важный матч в моей карьере – но очень важный для нашего пути. Мы заслужили это право – и теперь хотим показать лучший футбол против соперника топ-уровня. Они не являются непобедимыми.

Луис – один из самых влиятельных тренеров в моей жизни. У нас есть личная связь, и я очень его уважаю. Именно он убедил меня перейти в Барселону. Он не раз доказывал свое мастерство в разных клубах. Увидеть его снова – будет особенно», – резюмировал Маскерано.