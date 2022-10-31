27 игроков «Шахтера» прибыли на решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Матч «Днепра-1» против «Александрии» перенесен на дату после встречи с «Шахтером»
Недавно «горожане» отобрали у «горняков» очки
31 октября 20:19
Фото - УПЛ
Матч первого тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» – «Александрия» во второй раз перенесен. Об этом стало известно из информации на сайте УПЛ.
Встречу не сумели провести в срок из-за участия днепрян в еврокубках во время базовой даты. Сначала ее сместили на 16 ноября.
Теперь же она запланирована на 23 ноября. Таким образом, игра состоится уже после матча с «Шахтером» (19 ноября).
Ранее «Александрия» отобрала очки у «горняков» (2:2).
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