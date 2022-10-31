Матч «Днепра-1» против «Александрии» перенесен на дату после встречи с «Шахтером»

Недавно «горожане» отобрали у «горняков» очки

Фото - УПЛ

Матч первого тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» – «Александрия» во второй раз перенесен. Об этом стало известно из информации на сайте УПЛ.

Встречу не сумели провести в срок из-за участия днепрян в еврокубках во время базовой даты. Сначала ее сместили на 16 ноября.

Теперь же она запланирована на 23 ноября. Таким образом, игра состоится уже после матча с «Шахтером» (19 ноября).

Ранее «Александрия» отобрала очки у «горняков» (2:2).