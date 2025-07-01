Павел Василенко

Наполи, Интер, Болонья и Милан будут соревноваться за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии в декабре, объявил президент Серии А Эцио Симонелли после заседания исполнительного комитета итальянской лиги во вторник.

Финал пройдет в Саудовской Аравии в четвертый раз в истории, но впервые это произойдет не в январе. Симонелли пока что не подтвердил точное место проведения турнира из четырех команд.

«Мы пока не знаем, где именно он пройдет, это будет либо Эр-Рияд, либо Джидда. Решение примут представители Саудовской Аравии», – цитирует итальянца AFP.

С 2023 года матч между победителем Кубка Италии и обладателем Скудетто станет турниром из четырех команд. К двум командам-победителям трофеев присоединятся команда, занявшая второе место в Серии А, и команда, проигравшая финал кубка.

Полуфинальные матчи запланированы на 18 и 19 декабря, а победитель определится 22 декабря.

Серия А также рассматривает возможность переноса матча Милан – Комо в Австралию. В день матча, который состоится 8 февраля, домашний стадион россонери будет закрыт в связи с Олимпийскими играми 2026 года. Церемония открытия Олимпийских игр пройдет на легендарном стадионе Сан-Сиро за два дня до этого.