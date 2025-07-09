Капитан донецкого Шахтера Николай Матвиенко поделился ожиданиями от первого поединка квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса, отметив, что подопечные Арды Турана находятся в отличной физической форме перед важной встречей.

Также защитник подчеркнул, что команда уделяет большое внимание не только физической, но и психологической составляющей.

«Ну, такие изнурительные и тяжёлые тренировки закончились, в основном к игре мы уже подходим в хорошем состоянии. Физически, думаю, готовы. Есть ещё второй этап — психологический, и я думаю, что здесь немного сложнее подготовиться и всё предугадать. Поэтому после поединка будет понятно, правильно мы подготовились или нет», — сказал Матвиенко на пресс-конференции перед игрой.

Матч Шахтер – Ильвес пройдет 10 июля в столице Словении. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Ответная встреча запланирована на 17 июля. Если украинский клуб пройдет финнов, то во втором раунде его ждет турецкий гранд — стамбульский Бешикташ.

Что касается старта внутреннего сезона, то уже 3 августа Шахтер отправится на выездной матч против новичка УПЛ Эпицентр. Начало встречи – в 15:30.