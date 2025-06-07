Матвиенко: «Спасибо украинцам за океаном за тепло, поддержку и веру»
Защитник национальной сборной отреагировал на посещение выставки «Украинский футбол: Игра продолжается» перед матчем с Канадой
около 10 часов назад
Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко поделился в своем Instagram впечатлениями от визита на выставку «Украинский футбол: Игра продолжается» в Торонто перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады.
Быть с украинцами – даже за океаном. В Торонто состоялась встреча с нашими невероятными людьми во время выставки «Украинский футбол: Игра продолжается».
Это большая честь – привозить частицу Украины к тем, кто сердцем остался с ней. Спасибо за тепло, поддержку и веру.
Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.
Также автограф-сессию для украинской диаспоры подытожил полузащитник сборной Украины Георгий Судаков.
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