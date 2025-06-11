Медиасервис MEGOGO – официальный вещатель Евро-2025 (U-21) в Украине – покажет все матчи молодежного чемпионата Европы на собственной ОТТ-платформе. Выбранные игры турнира будут транслироваться на телеканале «MEGOGO СПОРТ» и Суспільне Мовлення.

Евро U-21 в Словакии стартует 11 июня и завершится 28 числа того же месяца. Сборная Украины начнет борьбу 12 июня матчем против Дании, начало игры – в 19:00.

Медиасервис MEGOGO покажет все матчи Евро U-21 на собственной ОТТ-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK XL». Выбранные игры турнира также будут транслироваться на телеканале «MEGOGO СПОРТ», который вещает в цифровой эфирной сети Т2 и в кабельных сетях.

Суспільне Мовлення, партнер MEGOGO в трансляции Евро-2025 (U-21), в прямом эфире покажет 8 выбранных матчей.

Какие матчи Евро U-21 покажет Суспільне Мовлення:

Все матчи молодежной сборной Украины на групповом этапе;

Два выбранные четвертьфинала (один из них с участием сборной Украины, в случае прохождения нашей команды);

Оба полуфинала и финал.

Эти 8 матчей также будут доступны на платформе MEGOGO. Кроме того, Суспільне Мовлення как партнер медиасервиса MEGOGO покажет 31 матч женского Евро-2025. О точном распределении матчей сообщим позже.

11 июня

19:00 | Словакия – Испания (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Италия – Румыния (Группа A) | MEGOGO

22:00 | Португалия – Франция (Группа C) | MEGOGO

22:00 | Польша – Грузия (Группа C) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

12 июня

19:00 | Украина – Дания (Группа D) | MEGOGO, Суспільне

22:00 | Чехия – Англия (Группа B) | MEGOGO

22:00 | Германия – Словения (Группа B) | MEGOGO

22:00 | Финляндия – Нидерланды (Группа D) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

14 июня

19:00 | Испания – Румыния (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Словакия – Италия (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Португалия – Польша (Группа C) | MEGOGO

22:00 | Франция – Грузия (Группа C) | MEGOGO

15 июня

19:00 | Англия – Словения (Группа B) | MEGOGO

19:00 | Финляндия – Украина (Группа D) | MEGOGO, Суспільне

22:00 | Чехия – Германия (Группа B) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Нидерланды – Дания (Группа D) | MEGOGO

17 июня

19:00 | Грузия – Португалия (Группа C) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

19:00 | Франция – Польша (Группа C) | MEGOGO

22:00 | Румыния – Словакия (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»

22:00 | Испания – Италия (Группа A) | MEGOGO

18 июня

19:00 | Дания – Финляндия (Группа D) | MEGOGO

19:00 | Нидерланды – Украина (Группа D) | MEGOGO, Суспільне

dir="ltr">22:00 | Словения – Чехия (Группа B) |

22:00 | Англия – Германия (Группа B) | MEGOGO