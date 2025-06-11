MEGOGO и Суспільне покажут турнир с участием молодежной сборной Украины
Где смотреть Евро-2025 U-21?
около 1 часа назад
Медиасервис MEGOGO – официальный вещатель Евро-2025 (U-21) в Украине – покажет все матчи молодежного чемпионата Европы на собственной ОТТ-платформе. Выбранные игры турнира будут транслироваться на телеканале «MEGOGO СПОРТ» и Суспільне Мовлення.
Евро U-21 в Словакии стартует 11 июня и завершится 28 числа того же месяца. Сборная Украины начнет борьбу 12 июня матчем против Дании, начало игры – в 19:00.
Медиасервис MEGOGO покажет все матчи Евро U-21 на собственной ОТТ-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK XL». Выбранные игры турнира также будут транслироваться на телеканале «MEGOGO СПОРТ», который вещает в цифровой эфирной сети Т2 и в кабельных сетях.
Суспільне Мовлення, партнер MEGOGO в трансляции Евро-2025 (U-21), в прямом эфире покажет 8 выбранных матчей.
Какие матчи Евро U-21 покажет Суспільне Мовлення:
Все матчи молодежной сборной Украины на групповом этапе;
Два выбранные четвертьфинала (один из них с участием сборной Украины, в случае прохождения нашей команды);
- Оба полуфинала и финал.
Эти 8 матчей также будут доступны на платформе MEGOGO. Кроме того, Суспільне Мовлення как партнер медиасервиса MEGOGO покажет 31 матч женского Евро-2025. О точном распределении матчей сообщим позже.
11 июня
19:00 | Словакия – Испания (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
22:00 | Италия – Румыния (Группа A) | MEGOGO
22:00 | Португалия – Франция (Группа C) | MEGOGO
22:00 | Польша – Грузия (Группа C) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
12 июня
19:00 | Украина – Дания (Группа D) | MEGOGO, Суспільне
22:00 | Чехия – Англия (Группа B) | MEGOGO
22:00 | Германия – Словения (Группа B) | MEGOGO
22:00 | Финляндия – Нидерланды (Группа D) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
14 июня
19:00 | Испания – Румыния (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
22:00 | Словакия – Италия (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
22:00 | Португалия – Польша (Группа C) | MEGOGO
22:00 | Франция – Грузия (Группа C) | MEGOGO
15 июня
19:00 | Англия – Словения (Группа B) | MEGOGO
19:00 | Финляндия – Украина (Группа D) | MEGOGO, Суспільне
22:00 | Чехия – Германия (Группа B) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
22:00 | Нидерланды – Дания (Группа D) | MEGOGO
17 июня
19:00 | Грузия – Португалия (Группа C) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
19:00 | Франция – Польша (Группа C) | MEGOGO
22:00 | Румыния – Словакия (Группа A) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
22:00 | Испания – Италия (Группа A) | MEGOGO
18 июня
19:00 | Дания – Финляндия (Группа D) | MEGOGO
19:00 | Нидерланды – Украина (Группа D) | MEGOGO, Суспільнеdir="ltr">22:00 | Словения – Чехия (Группа B) | MEGOGO, «MEGOGO СПОРТ»
22:00 | Англия – Германия (Группа B) | MEGOGO
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