Сборная Мексики завоевала титул победителя Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года. В решающем матче, который прошел в ночь на 7 июля на стадионе NRG в Хьюстоне, мексиканцы одолели сборную США со счетом 2:1.

Американская команда начала активно и уже на четвертой минуте вышла вперед благодаря точному удару Криса Ричардса после передачи от Себастьяна Берхалтера. Но Мексика быстро восстановила равновесие - на 27-й минуте Рауль Хименес замкнул пас Марселя Руиса, установив счет 1:1.

После перерыва мексиканцы усилили давление и добились своего, ведь на 78-й минуте Эдсон Альварес переправил мяч в ворота после передачи Хоана Васкеса, установив окончательный результат встречи.

Для мексиканцев этот трофей стал уже десятым в истории турнира, и они продолжают удерживать звание самой титулованной сборной Золотого кубка. В активе США также десять побед, тогда как Канада выиграла турнир лишь один раз.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025, финал

США – Мексика – 1:2 (1:1)

Голы: Ричардс, 4 – Хименес, 27, Альварес, 78