Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился мыслями о удалении капитана команды Владимира Бражко в матче второго тура Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Слова специалиста передает «Суспільне Спорт».

Удаление Бряжко? Интересный вопрос. Судья решил дать [вторую] желтую карточку. Но мы также должны понимать, как нужно защищаться без фолов.

Желтые карточки — я не буду говорить о судействе, но мы должны понимать: фолы — одно дело, когда речь идет об агрессии, и другое, когда мы выглядим не так хорошо, как хотелось бы.

Что сказал Бряжко, когда он покидал поле после красной карточки? Спросил у него, что произошло, потому что я в тот момент как раз отвернулся [когда он сфолил]. Стараюсь всегда реагировать, когда игрок покидает поле: когда он агрессивен, то я должен его успокоить. Это единственное, что я у него спросил.