Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) объяснил вызов нападающего Владислава Ваната на турнир, несмотря на то, что форвард Динамо уже является игроком национальной команды.

Такие решения я принимаю не сам. Мы обсуждаем это, конечно же, с Сергеем Ребровым, ведь мы работаем вместе и принимаем совместные решения. Также советуемся с самим игроком.

У нас есть несколько футболистов, которые уже были в национальной команде, но сейчас они в заявке молодежной сборной. Имею в виду Бражко, Ярмолюка и Ваната. Мы принимаем во внимание весь их путь и процесс, через который они проходили.

Есть и другие футболисты. Например, те, кто родился в 2002 году и подходят нам по возрасту — как Судаков или другие. Но мы решаем, что в этот момент будет лучше для конкретного игрока. Например, лучше поехать в Канаду со сборной или сыграть против сильных соперников на Евро, почувствовать давление, внимание СМИ и реальный турнирный уровень.

Мы также смотрим, как это поможет не только команде, но и самому игроку, как это повлияет на его зрелость и развитие. И одновременно — мы спрашиваем мнение самого футболиста. Так что это не только решение тренерского штаба.

Мы всегда хотим видеть желание игрока играть за национальную команду. Но я объясняю им, что иногда шаг назад — это путь к шагу вперед. Я говорил с футболистами об этом. Есть игроки, которые были не в лучшей форме в своих клубах. В нашей сборной таких несколько парней.

Но мы считаем, что этот «шаг назад» может помочь им. И мы именно этого добиваемся — чтобы они снова начали наслаждаться футболом, почувствовали себя важными и лидерами на поле. Сейчас я, например, думаю о Бражко. У него такая ситуация, которая иногда бывает в футболе. Он начинал очень сильно, но потом играл не так много. И мы считаем, что этот турнир может помочь ему вернуть уверенность.

Недавно в матче против Испании мы увидели его уровень игры и убедились, что это правильное решение. Есть другие игроки, которые также воспринимают этот турнир как возможность заявить о себе и отдать максимум команде. Это идея, которую мы поддерживаем.

Я не утверждаю, что такой подход к этому вопросу лучший. Просто объясняю, что у нас есть идея, и мы ей следуем. В этом есть своя логика. И мы принимаем решения вместе, основываясь на этой идее, – сообщил Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.