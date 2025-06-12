Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) объяснил, почему не вызвал на турнир вингера Максима Хланя, который играл на Олимпийских играх-2024.

Я не очень люблю слишком много говорить о молодых футболистах. На самом деле, я обсуждал это с тренерами молодёжных команд, в частности с U-19. Не стоит много говорить о молодых игроках, поскольку они ещё не профессионалы. Это нужно, чтобы не оказывать на них дополнительного давления.

В этом случае речь идёт о профессионале, поэтому я отвечу. Не только Хлань не попал в заявку на Евро, но и другие игроки. Я имел личные разговоры с ними по видеосвязи. Например, с Фёдором, Краснопиром, Мельниченко, и другими ребятами, которые были с нами во время отбора. И Хлань среди них.

Почему он и другие игроки не в заявке? Потому что я выбрал других. Главная причина - я могу взять только 23 футболистов. Я анализировал каждого: их форму, как они провели сезон, прогресс и на этой основе принял решение. На позицию Хланя претендовали четыре игрока. Он провёл с нами несколько месяцев, показал себя с лучшей стороны и очень нам помог. Но в этот момент и для этой команды мой выбор пал на другого футболиста.

У меня нет сомнений, что Хлань – замечательный футболист с потенциалом в будущем выступать за национальную сборную. Просто в этот раз я решил взять другого игрока. Как я всегда говорю: если я беру одного, другого надо исключить. Заявка на Евро ограничивается лимитом в 23 игрока.

Я имел видеозвонок с Максимом, чтобы объяснить своё решение. Он пожелал нам наилучшего результата на Евро, а я пожелал ему всего наилучшего в футболе, – заявил Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.