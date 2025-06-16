Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса подвел итоги матча 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Его слова приводит УАФ.

Я думаю, что это был неплохой матч. В первом тайме мы полностью контролировали игру, поддерживали высокий темп. Финляндия создала для нас определенные сложности, но мы их ожидали. Они сосредоточили много игроков в середине поля, однако мы с этим справились. Мы создавали моменты и могли забить больше.

Вторую половину мы тоже начали неплохо, забили быстрый мяч, и уже казалось, что дело сделано. Оставалось сыграть на контратаках и завершить поединок. Но вышло не так, и финал был достаточно сложным. Финляндия стала наращивать темп, показывать лучшую игру. Ситуация была несколько похожа на матч с Данией, но сегодня мы не пропустили и в конце концов победили., - рассказал Мельгоса.