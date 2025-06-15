Мельгоса решил поразить всех составом сборной Украины на решающий матч на Евро-2025
Тренер «сине-желтых» выпустил максимально неожиданный защиту на Финляндию
34 минуты назад
Во втором туре группового этапа Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины сыграет с ровесниками из Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Главный тренер «сине-желтых» выпустил в центре обороны сразу двух левоногих игроков, Михавко и Батагова. Также вызывает вопросы количество защитников: будет ли Козик третьим центральным, а Брагару в обороне, или игрок Колоса выйдет на непривычную позицию правого защитника.
Составы команд на матч
🇫🇮 Финляндия: Бергстрём, Коски, Пелтола, Янссон, Гальвес, Валлуис, Вяянен, Мариев, Талвитиэ, Лийматта, Кёскинен.
Запасные: Хенрикссон, Пауньо, С. Миеттинен, Скюття, Хютенен, Арифи, Терхо, Пююхтя, Гюриолайнен, Наамо, Юнккола, Илиптюлья.
🇺🇦 Украина: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Козик, Брагару, Очеретько, Бражко, Ярмолюк, Велетень, Ванат.
Запасные: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Смоляков, Квасница, Волошин, Вьюнник, Салюк, Роман, Яцик, Царенко, Рубчинский.
Вторую игру «сине-желтых» на молодежном Евро-2025 можно посмотреть уже сегодня, 15 июня. Прямая трансляция матча Финляндия – Украина. Также XSPORT проведет текстовую трансляцию встречи.
Напомним, ранее известный специалист Мирон Маркевич объяснил, почему Мельгоса не выпускает Михавко и Батагова одновременно.
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