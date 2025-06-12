Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) поделился мыслями о значении турнира для «сине-желтых» во время войны.

В Испании журналисты всегда меня об этом спрашивают. Я не хочу делать это главным фокусом, потому что если я слишком сосредоточусь на этом, то и игроки сделают то же самое. Но война точно не станет для нас оправданием.

Мы знаем, как сейчас трудно украинцам. Я говорю с игроками и часто спрашиваю: «Как ты? Как твоя семья?» Это касается не только игроков, но и всего персонала. Я хочу знать, что чувствуют люди, как они реагируют на происходящее.

Но игроки — очень сосредоточены, они нечасто говорят на эти темы. Мое главное послание — да, я думаю о людях в Украине. У меня есть друзья из Украины — еще со времен работы в «Динамо». Они много помогли мне и моей семье. Я часто о них думаю и хочу, чтобы война завершилась, люди перестали страдать и начали жить нормальной жизнью.

Сыграть на Евро вместе с Украиной — это огромная честь для меня и огромное событие в моей жизни. Очень благодарен Реброву, Шевченко и людям из УАФ. Сделаю все возможное, чтобы сборная Украины успешно выступила в Словакии.

За последние два года украинский футбол добился немалых успехов. Сборные U-17 и U-19 играли на Евро, олимпийская команда впервые сыграла на Олимпиаде. А теперь мы хотим подарить украинцам немного радостных моментов на Евро, – заявил Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.