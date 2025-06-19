Месси, Атлетико, противостояние ПСЖ бразильскому гранду. Что посмотреть на Клубном ЧМ 19 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня четверга
около 3 часов назад
Фото - Интер Майами
На Клубном чемпионате мира-2025 в четверг, 19 июня, стартует второй тур группового этапа. Вашему вниманию самые интересные афиши игрового дня. В группе A Интер Майами легендарного Лионеля Месси сыграет с грозным европейским Порту.
22:00 | Интер Майами – Порту. Прямая трансляция
В группе B свои матчи проведут мадридский Атлетико и ПСЖ, которые играли между собой в первом туре (Сиэтл Саундерс – Атлетико. Прямая трансляция
04:00 | ПСЖ – Ботафого. Прямая трансляция
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