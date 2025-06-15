Месси получил оценку за дебютный матч на Клубном чемпионате мира
Звездный аргентинец отличился качественной игрой в матче против Аль-Ахли
29 минут назад
В стартовом матче клубного чемпионата мира 2025 года Интер Майами сыграл вничью 0:0 с египетским Аль-Ахли.
На поле в составе Интера весь матч провел Лионель Месси. Вместе с голкипером Оскаром Устари, который отбил пенальти, аргентинец получил высшую оценку в команде по версии Goal.com — 8 из 10.
Следующие матчи Интер Майами проведет против Порту (четверг, 19 июня) и Палмейраса (вторник, 24 июня).