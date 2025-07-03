Лионель Месси, капитан сборной Аргентины и лидер Интер Майами, останется в составе американского клуба как минимум до 2026 года. Об этом сообщает издание The Athletic.

Несмотря на разговоры о возможном возвращении в родной Ньюеллс Олд Бойз, форвард не намерен завершать свою главу в МЛС в ближайшее время. Его действующий контракт рассчитан до конца 2025 года, однако стороны уже достигли соглашения о продлении еще на один сезон.

В текущем сезоне 38-летний Месси сыграл 24 матча за Интер Майами, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач. Он остается главной звездой команды, несмотря на вылет в 1/8 финала Клубного чемпионата мира, где Интер уступил ПСЖ.

Напомним, Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года. За это время он провел 63 поединка, отметился 50 голами и 24 ассистами.

Ранее Месси прокомментировал вылет Интер Майами из клубного чемпионата мира.