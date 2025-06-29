Сергей Стаднюк

Второй игровой день 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 пришелся на воскресенье, 29 июня. Главной афишей, пожалуй, является противостояние живой легенды мирового футбола Лионеля Месси с его бывшим клубом. У ПСЖ есть своя мотивация. У парижан больше нет никого из супер-тройки Месси – Мбаппе – Неймар. Кварацхелия, Дембеле, Дуэ и Барколя могут лишний раз доказать, что уступить дорогу молодым – было правильным решением.

Едва ли Фламенго мог представить, что, выиграв группу, может сразу попасть на Баварию. Злую шутку с бразильцами сыграла сенсационная победа Бенфики украинца Анатолия Трубина (1:0), которая поставила мюнхенцев на второе место в квартете. Команды встретятся на поле впервые. Кто же добьется исторической победы?