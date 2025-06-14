Нападающий Интера Майами Лионель Месси поделился мнением о участниках будущего Клубного чемпионата мира, старт которого запланирован на 15 июня.

Я думаю, что со всего мира съезжаются большие команды, и это интересует многих людей по всему миру. Мы говорим о больших клубах с очень важными игроками, за которыми людям нравится наблюдать. Это отличная возможность увидеть игру лучших футболистов здесь, в США.

Шанс увидеть, как ведущие клубы Южной Америки и Европы борются за титул? Это действительно отличная возможность сыграть против них, и это действительно приятный опыт как для игроков на поле, так и для болельщиков на трибунах, - приводит слова Месси официальный сайт ФИФА.