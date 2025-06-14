Месси высказался об участниках Клубного чемпионата мира
Турнир стартует сегодня ночью
около 2 часов назад
Нападающий Интера Майами Лионель Месси поделился мнением о участниках будущего Клубного чемпионата мира, старт которого запланирован на 15 июня.
Я думаю, что со всего мира съезжаются большие команды, и это интересует многих людей по всему миру. Мы говорим о больших клубах с очень важными игроками, за которыми людям нравится наблюдать. Это отличная возможность увидеть игру лучших футболистов здесь, в США.
Шанс увидеть, как ведущие клубы Южной Америки и Европы борются за титул? Это действительно отличная возможность сыграть против них, и это действительно приятный опыт как для игроков на поле, так и для болельщиков на трибунах, - приводит слова Месси официальный сайт ФИФА.
Интер Майами свой первый матч на турнире сыграет против Аль-Ахли в ночь с 14 на 15 июня.