Металлист 1925 ищет новый номинально домашний стадион для УПЛ
Сотрудничество с Левым берегом разорвано
около 1 часа назад
Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал о домашнем стадионе на новый сезон, бюджете клуба, а также о главе наблюдательного совета Богдане Бойко.
Вопрос номинально домашнего стадиона? С «Левым берегом» нас связывали годы доброго и стабильного сотрудничества. Но если, к сожалению, эффективное взаимодействие может разорваться только из-за эмоционального фактора, одной импульсивной ситуации, то значит – так и будет. Когда появится новая информация по этому поводу, она обязательно будет размещена на официальных клубных ресурсах.
Наш бюджет будет конкурентоспособным и достаточным, чтобы выполнить поставленные задачи. Богдан Бойко – это глава наблюдательного совета «Металлиста 1925». Кто это такой? Думаю, будет уместно, если он сам будет рассказывать о себе, – заявил Носов в интервью ua.tribuna.com.
Основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.
Ранее Металлист 1925 сенсационно обыграл азербайджанский Карабах в контрольном матче.
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