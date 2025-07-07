Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал о домашнем стадионе на новый сезон, бюджете клуба, а также о главе наблюдательного совета Богдане Бойко.

Вопрос номинально домашнего стадиона? С «Левым берегом» нас связывали годы доброго и стабильного сотрудничества. Но если, к сожалению, эффективное взаимодействие может разорваться только из-за эмоционального фактора, одной импульсивной ситуации, то значит – так и будет. Когда появится новая информация по этому поводу, она обязательно будет размещена на официальных клубных ресурсах.

Наш бюджет будет конкурентоспособным и достаточным, чтобы выполнить поставленные задачи. Богдан Бойко – это глава наблюдательного совета «Металлиста 1925». Кто это такой? Думаю, будет уместно, если он сам будет рассказывать о себе, – заявил Носов в интервью ua.tribuna.com.