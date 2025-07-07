Сергей Стаднюк

Президент Металлиста 1925 Владимир Носов сообщил, что харьковский клуб не будет менять свое название на ФК Харьков, несмотря на регистрацию соответствующего бренда.

❓ Зачем ваш клуб подал заявку на регистрацию торговой марки ФК «Харьков»? Планируете ребрендинг и смену названия?

💬 Сегодня у нас есть футбольный клуб «Металлист 1925», и именно под этим названием мы стартуем в УПЛ. Регистрация торговой марки – это часть наших операционных процессов, – сообщил Носов в интервью ua.tribuna.com.

Сьогодні ми маємо футбольний клуб «Металіст 1925», і саме під цією назвою ми стартуємо в УПЛ. Володимир Носов

Основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.

Ранее Металлист 1925 сенсационно победил азербайджанский Карабах в контрольном матче.