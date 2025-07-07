Металлист 1925 изменит название после выхода в УПЛ? Четкий ответ от президента клуба
Ранее новичок элитного дивизиона Украины зарегистрировал бренд «ФК Харьков»
около 2 часов назад
Президент Металлиста 1925 Владимир Носов сообщил, что харьковский клуб не будет менять свое название на ФК Харьков, несмотря на регистрацию соответствующего бренда.
❓ Зачем ваш клуб подал заявку на регистрацию торговой марки ФК «Харьков»? Планируете ребрендинг и смену названия?
💬 Сегодня у нас есть футбольный клуб «Металлист 1925», и именно под этим названием мы стартуем в УПЛ. Регистрация торговой марки – это часть наших операционных процессов, – сообщил Носов в интервью ua.tribuna.com.
Сьогодні ми маємо футбольний клуб «Металіст 1925», і саме під цією назвою ми стартуємо в УПЛ.
Основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.
Ранее Металлист 1925 сенсационно победил азербайджанский Карабах в контрольном матче.