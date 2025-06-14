Металлист 1925 отреагировал на слухи о переезде на другой стадион
Команда предыдущие годы базировалась в Киеве
около 2 часов назад
Фото - Металлист 1925
Руководитель пресс-службы Металлиста 1925 Павел Посохов опроверг информацию, что в следующем сезоне команда будет проводить номинально домашние матчи в Житомире. Его слова приводит UA-Футбол.
У нас на данный момент действующее соглашение с Левым Берегом относительно использования этого стадиона. Клуб всегда говорил, что, как только ситуация с безопасностью стабильно позволит проводить матчи в Харькове, клуб вновь перебазируется в родной город, - объяснил Посохов.
В прошлом сезоне Металлист 1925 играл на киевской арене «Левый Берег», однако после конфликта с одноименным клубом пришлось искать новое место для домашних матчей.