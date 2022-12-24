Защитник «Металлиста» сменил клуб в Бразилии
«Металлист» не хочет продавать своего лидера в Бразилию
За Пейшото следит один клуб
Фото: Металлист
Нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото интересен бразильскому клубу.
27-летний игрок заинтересовал «Гояс». Его хотят подписать на полноценной основе.
Харьковский клуб не намерен отпускать бразильца. Его видят лидером и ведущим игроком команды в будущем.
Сам форвард пока не хочет возвращаться в Украину. Возможно, договорятся об аренде.
На данный момент Матеус уже играет в аренде в клубе «Сеара».
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