Михайличенко – о сборной Украины на Евро: «Квалификация игроков довольно высокая»

Бывший тренер молодежной и национальной сборных Украины Алексей Михайличенко перед стартом Евро-2025 (U-21) поделился ожиданиями от выступлений «сине-желтых».

Квалификация игроков нынешней сборной Украины U-21 довольно высокая. Не скажу, что у нас была слабее команда. Однако сейчас мы видим, что многие игроки молодежной сборной играют в основных составах своих очень хороших команд. А что касается нынешних соперников в группе, то у меня дежавю. Нет только Италии – вместо нее Финляндия, а так соперники те же.

Я желаю нынешней сборной, чтобы она даже превзошла наше достижение. Вообще в заявке команды на Евро-2025 очень хороший набор игроков, качественных исполнителей.

Могу сказать, что Дания – всегда непростой соперник, они умеют навязывать борьбу. А о голландцах и говорить нечего. Все знают, что их школа одна из лучших в Европе. Нидерланды всегда будут одними из фаворитов турнира, так же как Англия и Испания – это постоянные претенденты на победу в молодежном первенстве, – сказал Михайличенко в интервью «Украинскому футболу».