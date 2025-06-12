Михайличенко – о сборной Украины на Евро: «Квалификация игроков довольно высокая»
Бывший тренер команды поделился ожиданиями от молодежного чемпионата Европы
около 1 часа назад
Бывший тренер молодежной и национальной сборных Украины Алексей Михайличенко перед стартом Евро-2025 (U-21) поделился ожиданиями от выступлений «сине-желтых».
Квалификация игроков нынешней сборной Украины U-21 довольно высокая. Не скажу, что у нас была слабее команда. Однако сейчас мы видим, что многие игроки молодежной сборной играют в основных составах своих очень хороших команд. А что касается нынешних соперников в группе, то у меня дежавю. Нет только Италии – вместо нее Финляндия, а так соперники те же.
Я желаю нынешней сборной, чтобы она даже превзошла наше достижение. Вообще в заявке команды на Евро-2025 очень хороший набор игроков, качественных исполнителей.
Могу сказать, что Дания – всегда непростой соперник, они умеют навязывать борьбу. А о голландцах и говорить нечего. Все знают, что их школа одна из лучших в Европе. Нидерланды всегда будут одними из фаворитов турнира, так же как Англия и Испания – это постоянные претенденты на победу в молодежном первенстве, – сказал Михайличенко в интервью «Украинскому футболу».
Первую игру «сине-желтых» на молодежном чемпионате Европы-2025 можно посмотреть уже сегодня, 12 июня. Прямая трансляция матча Украина – Дания. Начало – в 19:00 по Киеву.
Также главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса заявил о желании выйти в финал Евро-2025.
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