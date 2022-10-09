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Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»

Португалец забил первый мяч в сезоне АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Фото - МЮ

В десятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Эвертон».

Практически все ключевые события встречи пришлись на первый тайм. На гол Ивоби ответили Антони и Роналду. Точный удар Рэшфорда не был засчитан из-за игры рукой.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут. Украинец получил среднюю в команде оценку 6.7 от SofaScore.

«Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и поднялся в пятерку лучших. «Эвертон» с десятью пунктами остался в середине таблицы.

АПЛ, 10 тур

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» 1:2

Голы: Ивоби, 5 – Антони, 15, Роналду, 44

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 75), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Кэлверт-Льюин, 76), Онана, Грэй, Мопе (Рондон, 84), Ивоби, Гордон (Макнил, 67).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактомини, 83), Каземиро, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Роналду, 29), Рэшфорд, Антони (Варан, 90+3).

Предупреждения: Онана, Гордон – Мактомини

Сергей Стаднюк
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Теги

Эвертон Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко

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