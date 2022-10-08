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Миколенко: «Смотрю, как играл Эшли Коул. Хочу быть таким, как он»

Защитник оценил свою форму на старте сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 октября 22:10
Миколенко: «Смотрю, как играл Эшли Коул. Хочу быть таким, как он»
Фото: Everton

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал пресс-службе клуба, на какого игрока пытается равняться.

Во всех матчах этого сезона ты выходишь в старте. Как это важно для твоей формы?

«Это так, но я хочу играть лучше, потому что я знаю, что иногда совершал ошибки в матчах. Это нормально для всех игроков. Но я хочу сыграть лучше в следующей игре, конечно. У нас будет хороший соперник, «Манчестер Юнайтед», я уверен, что могу быть лучше».

Один из твоих тренеров – Эшли Коул, один из лучших левых защитников в истории Премьер-лиги. Насколько он важен для тебя?

«Сразу после этого интервью мы собираемся. Мы много говорим о моей игре, о форме моего тела, моих движениях. Я смотрю видео с Эшли, когда он играл за «Челси», и изучаю их. Он был агрессивен, и я хочу быть таким, как он, я хочу больше играть на атаку. В последних играх я плохо играл на атаку, а он был одним из самых лучших в этом аспекте».

На противоположном фланге с тобой играет капитан клуба Шеймус Коулмэн.

«Шеймус – великий капитан и фантастический человек. Я все время смотрю, как он играет. Когда мы играли против «Саутгемптона» на прошлой неделе, он очень помог мне, добавил мне уверенности на поле. Он отличный защитник.

Джеймс Тарковски и Конор Коуди нам как родители. Мы с Тарки много общаемся на поле, потому что играем рядом друг с другом – он отличный парень. Иногда он использует какой-то сленг, который я не могу понять, но мы всегда доносим друг другу свои мысли, потому что оба разбираемся в футболе. Коуди также дал нам большую уверенность. Он много говорит в раздевалке, и он отлично подходит для нас и нашей команды. Кроме того, он говорит медленнее, чем Тарки, поэтому мне немного легче понять его».


У «Эвертона» лучшая защита на старте сезона в АПЛ.

Андрей Усмонов
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Виталий Миколенко Эвертон

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